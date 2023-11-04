Офіційні особи США та Європи почали обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників, знайомих з перебігом обговорень.

Американці та європейці схиляють офіційний Київ до думки, що йому доведеться піти на певні поступки, зокрема, територіальні, аби досягти мирної угоди.

Частина цих розмов, які джерела NBC News назвали "делікатними", пройшли під час зустрічі контактної групи з питань оборони формату "Рамштайн" у жовтні.

Переговори американських та європейських чиновників з Києвом розпочалися на тлі побоювань офіційних осіб США та Європи з приводу того, що війна зайшла в глухий кут, і сумнівів у здатності продовжувати надавати допомогу Україні.

В адміністрації президента США Джо Байдена також стурбовані тим, що Україна має труднощі з мобілізацією, тоді ж як ресурси росії виглядають невичерпними, незважаючи на величезні втрати.

Крім того, російське вторгнення в Україну відійшло на другий план в очах західних обивателів після того, як на Близькому Сході спалахнула нова війна між Ізраїлем та ХАМАСом. Чиновники побоюються, що це може вплинути на надання додаткової допомоги Києву.

Джерела NBC News вважають, що активніші дискусії західних чиновників з Києвом про мирні переговори почнуться до кінця року або на початку 2024-го.

Щоб переконати Володимира Зеленського розпочати переговори, НАТО може запропонувати Україні певні гарантії безпеки навіть без офіційного вступу країни до альянсу.

При цьому в адміністрації Байдена вважають, що володимир путін не готовий до переговорів з Україною і планує продовжити війну, доки союзники Києва не втратять можливість його підтримувати.

Речник Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон заявила NBC News, що будь-які рішення щодо переговорів залежать від України.

Будь-які рішення про переговори залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати твердо підтримувати Україну, яка захищає свою свободу та незалежність від російської агресії.

Мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуться до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писала, що укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" (G7) закінчиться не раніше 2024 року.