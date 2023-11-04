66 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на декількох напрямках. Куп'янськ. Тільки на цій ділянці зафіксовано 10 атак противника. Стримують ворога сили оборони і біля Авдіївки та Мар'їнки.

Загалом, за минулу добу, там 40 спроб штурму українських позицій. За даними Генштабу, бойові дії тривають і біля Бахмуту. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції неподалік Кліщіївки та Андріївки.

Наш воєнкор Руслан Смєщук поспілкувався з тими, хто зупиняє російський наступ - протитанкістами, піхотинцями зі стугнами, джевелінами та іншими портативними комплексами. Репортаж про роботу наших бійців на фронті - далі.

Ці бійці подібні до снайперів - тільки полюють вони на танки та ворожу броню. Працюють по ним із прихованих позицій. І можуть виконувати завдання лише за декілька сотень метрів від супротивника. Днями воїни відбили чергову спробу штурму. За декілька годин вони спалили один танк і дві бронемашини піхоти. З десантом на борту.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Провели пуск по БМП 2, башня відлетіла, весь десант загинув на місці. Буквально через годину виїхав танк отомстить за ці дві спалені машини. Як тільки він показався в зоні видимості, провели щє один пуск і танк згорів, тобто в них технікою нічо не вийшло. Три цілі буквально за дві години.

У хлопців - різна зброя і цілий арсенал керованих протитанкових комплексів. Але в сучасних реаліях виявилося, що українська "Стугна" - одна з найкращих бойових установок для відбиття таких штурмів. Бо не тільки влучає і в день і вночі, а й дозволяє працювати дистанційно - через виносний пульт.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Плюси в тому, що можна сидіть в бліндажу і працювать, мінусов вообщє не бачив ніяких, ну правда трошки тяжеловата, ну то таке.

Свої цілі військовослужбовці часто виявляють на відстані 10-12 кілометрів. Ворожа лінія оборони моніториться постійно. Далі суперника ведуть - підпускаючи вже на дистанцію ефективного ураження. А це від декількох кілометрів до сотень метрів - залежить від місцевості. Сам комплекс за лічені хвилини приводиться до бойової готовності.

Беремо ракету, устанавліваємо на паузи і дотискаєм до щєлчка. Відкриваємо прилад наведення і вмикаєм тумблером установку. Все установка готова до бою.

Крим вітчизняних "Стугн", є у хлопців і "Джавеліни". Бʼють дуже ефективно, але в момент пуску, на відміну від "Стугни", оператор вимушений відкриватися - і бути видимим для ворога.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Сама цель должна быть в прямой видимости оператора "Джавелина". І тут, да, танк може побачити вас. Але намагаємось маскуватися, робимо позиції, щоб не побачили, щоб все було гарно, залишилися живими і щє більше і більше палили російської техніки.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Пока вся ворожа техніка не згорить, палимо все.

Активні бої на Бахмутському плацдармі тривають уже понад рік. Противник намагається прорвати оборону одразу на кількох ділянках фронту.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Ситуація краще не стала, я вам хочу сказати, ситуація залишилась напружена. Ніхто не раслабляється, хлопці навчаються, шукають нові позиції , бо протівотанкіст не може на одній точці стояти, тобто зробив пуск, знищив ціль і переміщаємось. А так все наближаємо Україну до перемоги.

І в кожного вже є особисті рекорди, якими вони наближають Перемогу.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ: