Росіяни перегруповуються для наступу на Куп'янськ - Сирський [ Редагувати ]
Російські війська зазнали значних втрат на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий, зупинили активні дії та проводять перегрупування. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського.
Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська", - пише генерал-полковник.
За останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, з них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон, повідомив Сирський.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомляв Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 4 листопда.
Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Куп'янському районі Харківщини оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.
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