40 полотен, кожне з яких розкриває суть Шевченкових образів і дум. Виставку українського живописця Івана Марчука відкрили у Національному музеї "Київська картинна галерея".

Усе організували під патронатом Президента та Міністерства культури та інформаційної політики України. Життєвий та творчий шлях Івана Марчука є прикладом свободи творчості, яка вистояла в протистоянні тоталітарній системі.

Юрій Вакуленко, генеральний директор Національного музею "Київська картинна галерея":

Сам проект налічує 42 твори і вони приїхали з Канівського заповідника. Зараз для українців, для нашої національної ідеї така виставка дуже потрібна.

Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею України: