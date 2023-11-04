Виставку українського живописця Івана Марчука відкрили у Національному музеї "Київська картинна галерея" [ Редагувати ]
40 полотен, кожне з яких розкриває суть Шевченкових образів і дум. Виставку українського живописця Івана Марчука відкрили у Національному музеї "Київська картинна галерея".
Усе організували під патронатом Президента та Міністерства культури та інформаційної політики України. Життєвий та творчий шлях Івана Марчука є прикладом свободи творчості, яка вистояла в протистоянні тоталітарній системі.
Юрій Вакуленко, генеральний директор Національного музею "Київська картинна галерея":
Сам проект налічує 42 твори і вони приїхали з Канівського заповідника. Зараз для українців, для нашої національної ідеї така виставка дуже потрібна.
Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею України:
Повномаштабне вторгенння, ця війна. Коли з постаті Шевченка все знову все переосмислюється, коли ми звертаємось до творчості. Коли кожен раз повертались до його слів, як пророка. Бо в нього дійсно були пророчі слова.
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