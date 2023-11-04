Російська армія з початку жовтня втратила "кілька тисяч вояків" під час наступу на Авдіївку на Донеччині. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному огляді ситуації в Україні.

За останні три тижні росія втратила майже 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки. Ймовірно, це пов’язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, що скидаються з безпілотних літальних апаратів, і систем високоточної артилерії.

У відповідь російські війська перейшли до ведення піхотних атак у цьому секторі. Влітку українські сили зіткнулися з такими ж тактичними викликами, звертають увагу британці.

Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки характеризується просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат. Цілком ймовірно, що з початку жовтня 2023 року росія зазнала втрат у кілька тисяч вояків особового складу навколо міста.

Російське керівництво продовжує демонструвати готовність прийняти значні втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків, резюмують аналітики Міноборони Сполученого Королівства.

Як повідомляв військовий журналіст" Юрій Бутусов, у четвер, 2 листопада, російські війська перетнули лінію залізної дороги біля села Степове та почали штурмові дії біля самого села на півночі від Авдіївки.