Дим над заводом у Керчі

У Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляють про ракетний удар по суднобудівного заводу "Затока".

Ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі.

В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.

За непідтвердженою інформацією, яку поширив телеграм-канал "Крымский ветер", на суднобудівному заводі в Керчі є влучання у малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт".

Фотографій або відеозаписів, що підтверджують це, наразі немає.

Завод "Затока" є одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносці кораблі для ВМФ росії.

Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".