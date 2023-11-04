У Керчі на суднобудівному заводі "Затока" пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
У Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляють про ракетний удар по суднобудівного заводу "Затока".
Ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі.
В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.
За непідтвердженою інформацією, яку поширив телеграм-канал "Крымский ветер", на суднобудівному заводі в Керчі є влучання у малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт".
Фотографій або відеозаписів, що підтверджують це, наразі немає.
Завод "Затока" є одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносці кораблі для ВМФ росії.
Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".
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