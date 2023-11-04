У Дніпрі пролунала низка вибухів, є влучання [ Редагувати ]
У Дніпрі пролунало близько 10 вибухів, повідомляють місцеві пабліки. У регіоні діє повітряна тривога.
Передмістя Дніпра, ймовірно, перебуває під обстрілом балістичних ракет.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що удару завдали по інфраструктурному об'єкту.
"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.
Вже після цього у передмісті Дніпра пролунали ще кілька вибухів.
Атака на Дніпро триває, кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чули нові вибухи.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що рф модернізувала ракети С-400. І тепер вони можуть досягати Дніпра.
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