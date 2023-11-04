У Дніпрі пролунало близько 10 вибухів, повідомляють місцеві пабліки. У регіоні діє повітряна тривога.

Передмістя Дніпра, ймовірно, перебуває під обстрілом балістичних ракет.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що удару завдали по інфраструктурному об'єкту.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.

Вже після цього у передмісті Дніпра пролунали ще кілька вибухів.

Атака на Дніпро триває, кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чули нові вибухи.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що рф модернізувала ракети С-400. І тепер вони можуть досягати Дніпра.