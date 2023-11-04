Перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця року, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Чиновниця, сьогодні відвідала Київ з офіційний візитом. Тож, про що говорили і як оцінюють наш "євроінтеграційний" прогрес? Ярина Марків про все розкаже.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва уже вшосте за час повномасштабної війни. І вшосте - потягом. Цьогоріч, символічно, в День залізничника України. Тут, на Центральному вокзалі столиці її зустрів Президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наша залізниця - це значно більше ніж просто транспорт. Це гарантії, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн. Які нам допомагають. Наша залізниця -це гарантія, що області України, наші міста наші, села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя з необхідними сервісами. З необхідними товарами.

Українські залізничники допомогли евакуювати 4 млн людей з районів бойових дій. Тільки від початку цього року змогли перевезти більш ніж 120 млн тон вантажів. А ще, саме завдяки залізниці Україну відвідало близько півмільйона іноземних делегацій.

Урсула фон дер Ляєн:

Україна можу пишатися вашими залізничниками із самого початку російської агресивної війни проти України. Ви працюєте безперервно в таких складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знаходити притулок в Європейському союзі і повертатися знов додому.

Президент України вручив працівникам сфери залізничного транспорту нагороди.

Махно Олена, начальниця залізничної станції "Городня":

Ми були в окупації. Тому головне завдання було - зберегти в першу чергу людей. А потім уже і інфраструктури скажемо так станції. Дуже важкий зараз час, тому вітаю всіх і всім кажу триматися.

Та прибула очільниця Єврокомісії не тільки залізничників нагородити. Шлях до вступу України в ЄС, фінансова підтримка країни, а ще - російські гроші. Це теж теми переговорів. За словами президента Зеленського, Україна реалізувала необхідні рекомендації для початку переговорів щодо членства.

Володимир Зеленський, Президент України:

Зокрема ми підготували нове законодавство, яке додасть антикорупційні системі можливостей працювати ефективно. Відповідний законопроект щодо спеціалізованої прокуратури вже зареєстровано у Верховній Раді України. Ми готуємо також законопроект про лобізм, який додасть прозорості політичним процесом та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів.

Урсула фон дер Ляєн:

Я маю сказати, що ви досягли чудового прогресу, це вражає. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли комісія презентує свій звіт про розширення. Ви зробили дуже важливі шляхи вперед на шляху економічній модернізації.

Говорили і про оперативну ситуацію на фронті. Країни ЄС нині активно працюють над виробництвом снарядів та систем протиповітряної оборони. А як щодо перспектив? В пресі нині активно обговорюють нещодавнє інтерв'ю Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного про перехід війни в позиційну стадію.

Володимир Зеленський, Президент України: