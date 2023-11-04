Ні - перевалці російського газу в Бельгії. У Брюсселі відбулася акція протесту, на якій демонстранти закликали уряд припинити реекспорт зрідженого газу з рф. Попри відмову від російської енергоносіїв, бельгійський порт Зебрюгге обслуговує російські танкери, що відправляють блакитне паливо у треті країни. Як у Бельгії працює бізнес на користь агресора - дивіться далі.

Українські та бельгійські протестувальники прийшли до відомства вимагати заборони на реекспорт російського зрідженого газу. Такі послуги надає місцевий порт Зебрюгге. Звідти російський газ вирушає у треті країни. Найбільшим постачальником цієї сировини на міжнародні ринки є приватна російська компанія "Новатек". Вона належить олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, що входять до найближчого оточення кремлівського лідера путіна. Завдяки, зокрема, послугам бельгійського порту, росія може експортувати зрідженого газу на три мільярди євро в рік, кажуть активісти. Майже третина з цієї суми потрапляє в російських бюджет.

Олена Кужим, представниця ГО "Promote Ukraine":

Цей реекспортований газ дозволяє росії заробляти 700-800 мільйонів євро на рік. Можемо прикинути, що це еквівалентно 75-85 "Кинджалів", найбільш потенційний балістичних російських ракет, яке може вбити тисячі українців, і це проста математика - Бельгія допомагає росії спонсорувати війну.

Більшість реекспорту зрідженого газу з рф здійснює бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури "Fluxys". Йому належить СПГ-термінал в Зебрюгге. З 2015 року ця компанія співпрацює з найбільшим у росії терміналом зрідженого газу "Ямал LNG", контрольний пакет акцій якого належить "Новатеку". "Fluxys" надає росіянам потужності для зберігання та перевалки зрідженого газу. Завдяки цій співпраці бельгійська компанія отримає 50 мільйонів євро цього року.

Олег Савицький, менеджер кампанії "Razom We Stand":

Порт Зеебрюгге - вони здійснюють перевалку більше двох третин всього експорту "Ямал LNG". І саме в руках уряду Бельгії це рішення повністю, тому що компанія "Fluxys", яка здійснює перевалку, вона у власності муніципалітетів, бельгійських громад. Це суто бельгійське рішення - забороняти чи дозволяти перевалку.

Демонстранти підготували відкритий лист до бельгійського уряду. Просять покласти край фінансуванню російської військової машини та припинити нищити довкілля. Лист підтримали понад 20 громадських організацій, і учасники мітингу передали його в міністерство закордонних справ. Свої копії отримали також міністерство енергетики та офіс премʼєр-міністра. Активісти наголошують - співпрацю з росіянами треба припиняти, поки незалежний газовий оператор Бельгії не потрапив до списку міжнародних спонсорів війни.

Олег Савицький, менеджер кампанії "Razom We Stand":

Наразі Національне агентство з корупції - вони розглядають включення компанії "Fluxys" у список міжнародних спонсорів війни, і відповідно, якщо компанія не почує нас, то з високою імовірністю вони опиняться за в цьому списку з усіма наслідками для їхньої репутації, для інвесторів, для їх міжнародних контрактів.

Бельгія не лише здійснює перевалку російського зрідженого газу, а й купує його. І, за даними видання "Файненшиал таймс", обсяги імпорту зростають. Країна вийшла на третє місце у світі за кількістю придбаної сировини в агресора. Санкції Євросоюзу на російський зріджений газ не поширюються. Брюссель виступає за поетапне зниження залежності від російського викопного палива і має намір повністю відмовитися від нього до 2027 року.