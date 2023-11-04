США передали Україні щонайменше одну найпотужнішу американську броньовану машину розмінування M1150 Assault Breacher. При цьому в офіційної інформації про передачу цієї техніки не було, повідомляє Forbes.

Напередодні, 3 листопада, в Україні відзначали День ракетних, артилерійських та інженерних військ. На фотографіях з урочистостей, опублікованих на сайті Офісу президента України, було помічено машину M1150 Assault Breacher.

Автор Forbes вважає, що США могли передати від однієї до шести таких бронемашин. Однак до офіційних звітів США про військові постачання в Україну цю техніку включено не було.

M1150 Assault Breacher - 55-тонна бронемашина вартістю $4 млн на базі танка М-1. Вона здатна викопувати та підривати міни, а також робити проходи у мінних полях.

Assault Breacher, або ABV, є однією з найбільш захищених та універсальних машин для розмінування. Пара машин може виконувати таку ж роботу, для якої знадобилися б 4-6 менш універсальних машин.

Assault Breacher має всі якості Leopard 2R - плуги і товсту броню, - але також має вбудовані пускові установки для лінійних зарядів, які можуть підривати мінні поля на відстані десятків метрів.

З початку російського вторгнення Україна мала подібні машини радянського виробництва. Пізніше Київ отримав норвезькі, південнокорейські, німецькі та фінські бронемашини розмінування.

M1150 Assault Breacher

Нагадаємо, напередодні США виділили Україні військову допомогу на $125 млн і замовили зброї ще на $300 млн.