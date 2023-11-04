Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу більше не є особою, з якою Туреччина могла б вести переговори. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів у літаку після повернення з Казахстану, передає Anadolu.

​Ердоган зазначив, що зараз не підтримує жодних контактів з Ізраїлем. З представниками ізраїльської сторони, а також Палестини та ХАМАСу спілкується керівник Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин.

Нетаньягу - це той, хто спровокував реакцію ізраїльського народу та втратив підтримку своїх громадян. Він хоче забезпечити підтримку своїм масовим розправам, цитуючи Тору і використовуючи релігійні терміни. Те, що робить ця людина, є суто піар-кампанією, популістським підходом... Скажу так: Нетаньягу більше не є людиною, яку можна сприймати як співрозмовника, для нас у всякому разі. Ми його викреслили.

За словами Ердогана, "розмови проти Нетаньягу" ведуться також у самому Ізраїлі. Президент Туреччини вважає, що ізраїльський прем'єр втратив підтримку своїх громадян.

28 жовтня у Стамбулі відбувся мітинг на підтримку Сектору Гази, організований правлячою в Туреччині Партією справедливості та розвитку. На мітингу перед 1,5-мільйонним натовпом виступив президент Туреччини.

Серед іншого Ердоган заявив, що Туреччина оголосить Ізраїль військовим злочинцем. Він заявив, що народ Сектору Гази хочуть винищити голодом, відсутністю води та палива. Ердоган також назвав Ізраїль окупантом і вкотре наголосив, що палестинський рух ХАМАС не є терористичним угрупуванням.

Після цього Ізраїль відкликав усіх своїх диппредставників з Туреччини, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин.

У суботу, 4 листопада, Туреччина оголосила про відкликання посла з Ізраїлю Шакіра Озкана Торунлара для консультацій.