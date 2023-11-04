росія ударила по Полтавщині: є загибла [ Редагувати ]
У суботу, 4 листопада, ввечері російські окупанти здійснили нову атаку по Полтавській області. Повітряна тривога протрималася в регіоні понад 2 години - з 17:17 до 19:25.
Як повідомив в Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, під ударом опинився Миргородський район Полтавської області (близько 150 кілометрів від кордону з росією).
За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка. На місці працюють всі відповідні служби. Виїхав на місце події. Подробиці згодом, - написав Пронін.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунало близько 10 вибухів, повідомляють місцеві пабліки.
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