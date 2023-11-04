4 листопада російська армія кілька разів обстрілювала Херсон. Ввечері загинула людини, ще кілька цивільних осіб отримали поранення. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, близько 19:00 російські окупанти обстріляли центр Херсона.

Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні, - зазначив посадовець.

За уточненою інформацією, загиблиму чоловіку було 55 років і він отримав поранення від вибуху, а 52-річна жінка отримала численні поранення осколками по різних частинах тіла.

Раніше, після 11:00, російські загарбники вдарили по Корабельному району Херсона, де також постраждали люди.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, ввечері російські окупанти здійснили нову атаку по Полтавській області. Повітряна тривога протрималася в регіоні понад 2 години - з 17:17 до 19:25.