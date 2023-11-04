У Керчі успішно уражений суднобудівний завод [ Редагувати ]
Увечері 4 листопада Збройні сили України здійснили успішні удари по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому місті Керч.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Як стверджують в Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, удар був успішним. Водночас російська влади Криму заявила, що на території заводу упали уламки збитої ракети ПВО.
Раніше у Мережі з'явилося відео моменту влучання у суднобудівний завод "Залив".
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