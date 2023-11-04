Увечері 4 листопада Збройні сили України здійснили успішні удари по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому місті Керч.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як стверджують в Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, удар був успішним. Водночас російська влади Криму заявила, що на території заводу упали уламки збитої ракети ПВО.

Раніше у Мережі з'явилося відео моменту влучання у суднобудівний завод "Залив".

Нагадаємо, США передали Україні щонайменше одну найпотужнішу американську броньовану машину розмінування M1150 Assault Breacher. При цьому в офіційної інформації про передачу цієї техніки не було.