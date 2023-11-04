У київському готелі підстрелили чоловіка [ Редагувати ]
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом стрільби у столичному Печерську. В результаті перестрілки було поранено чоловіка.
Про це повідомила поліція Києва.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався на першому поверсі готелю між групою осіб та невідомою особою. Під час конфлікту порушник взяв зброю і відкрив вогонь по одному з чоловіків, що призвело до поранення потерпілого в ногу.
Після події правопорушник втік з місця пригоди на автомобілі, тому в місті була розпочата спеціальна поліцейська операція, всі поліцейські патрулі були залучені до пошуку.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники служби кримінального розшуку та керівництво Печерського відділу поліції.
Протягом години правоохоронці затримали зловмисника на вулиці Михайла Бойчука. Виявилось, що це чоловік із Одеської області, 1990-го року народження.
Нагадаємо, в Одесі водій Toyota збив жінку з двома маленькими дітьми. Дівчинці - сім років, хлопчику - два місяці.
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