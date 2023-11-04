Українські військові виконали операцію з усунення командира російського козацького батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Поки що немає подробиць щодо обставин цієї ліквідації.

Про це розповів пропагандистський телеграм-канал "Тринадцятий".

В росії вже розповсюджують інформацію про "вічну пам'ять герою", зазначаючи, що "Кедр" був нагороджений численними орденами та відзнаками.

Росіянин відомий участю у війнах в Афганістані та Чечні, а також був активним учасником так званої "СВО". Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що наприкінці цього літа батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.

Нагадаємо, увечері 4 листопада Збройні сили України здійснили успішні удари по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому місті Керч.