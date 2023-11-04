ЗСУ успішно ліквідували російського командира: що відомо [ Редагувати ]
Українські військові виконали операцію з усунення командира російського козацького батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Поки що немає подробиць щодо обставин цієї ліквідації.
Про це розповів пропагандистський телеграм-канал "Тринадцятий".
В росії вже розповсюджують інформацію про "вічну пам'ять герою", зазначаючи, що "Кедр" був нагороджений численними орденами та відзнаками.
Росіянин відомий участю у війнах в Афганістані та Чечні, а також був активним учасником так званої "СВО". Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що наприкінці цього літа батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.
Нагадаємо, увечері 4 листопада Збройні сили України здійснили успішні удари по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому місті Керч.
по темі
Протягом минулої доби, 28 жовтня, українські військові зазнали успіху в боротьбі проти російських терористів та ліквідували 660 з них
Хто і навіщо активно грає в гру "путін помер і потім не помер"? На кого розрахована ця інформація? І чого чекати, якщо це дійсно станеться?
Станом на 28 жовтня російські окупанти втратили близько 4 тисяч чоловік особового складу
У Збройних силах України підтвердили обстріл
У суботу, 4 листопада, ввечері російські окупанти здійснили нову атаку по Полтавській області.
Офіційні особи США та Європи почали обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників, знайомих з перебігом обговорень