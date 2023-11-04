Мобілізація ув'язнених в Україні є вкрай складною й обговорюваною темою. Спочатку необхідно визначити конкретні правила, і лише після цього це буде можливо.

На цьому наголосив начальник Департаменту патрульної поліції, генерал Євген "Маршал" Жуков в інтерв'ю Сергію Пейчеву.

Розвивати цю тему (мобілізації ув'язнених - ред.) я не хочу. Але щодо створення приватної військової компанії типу ПВК у нас в Україні - я підтримую цю історію, - наголосив начальник патрульної поліції.

У нас дуже багато є військових професіоналів, каже Жуков, яких "списали". Є люди, які не можуть себе найти в цивільному світі.

Зібрати всіх докупи й створювати, по-перше, робочі місця, а по-друге, ми створюємо професіоналів, які будуть мотивувати, готувати інших людей. Але теж мають бути правила, - підсумував генерал Євген "Маршал" Жуков.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 15 листопада, але цей правовий режим може бути продовжений.