Під час урочистостей з нагоди Дня артилериста у Запорізькій області українські військовослужбовці стали об'єктом обстрілу з боку російської федерації. У результаті атаки багато військових загинули, є поранені.

Цю інформацію передає "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, інцидент відбувся в одному з сіл, що знаходиться близько до лінії фронту в Запорізькій області. Військових зібрали на церемонію нагородження з нагоди Дня артилериста. Саме в цей час було завдано удар у місці проведення церемонії.

Наразі відомо, що близько 20 військових загинули внаслідок цього удару. Ще приблизно 30 осіб отримали поранення, з яких більшість - військовослужбовці.

За повідомленнями у соціальних мережах, можливо, серед тих, хто постраждав, є військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Варто відзначити, що голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита закликав мешканців області утриматися від розваг та концертів на кілька днів, хоча не надав конкретних причин.

Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів, - написав він у соцмережах.

Командування 128-ї бригади, Сухопутних сил, а також Таврійського напрямку наразі не робили жодних заяв з приводу цієї інформації.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, ввечері російські окупанти здійснили нову атаку по Полтавській області. Повітряна тривога протрималася в регіоні понад 2 години - з 17:17 до 19:25.