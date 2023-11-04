У Збройних силах України підтвердили обстріл, спрямований на військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що призвів до загибелі багатьох бійців.

Про це йдеться на сторінці ЗСУ у Facebook.

"Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, поранення різного ступеня тяжкості зазнали і місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

На даний момент триває розслідування обставин. Збройні Сили України висловлюють співчуття родинам, які втратили своїх близьких через російську агресію.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за цим фактом.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня артилериста у Запорізькій області українські військовослужбовці стали об'єктом обстрілу з боку російської федерації. У результаті атаки багато військових загинули, є поранені.

За інформацією джерел, інцидент відбувся в одному з сіл, що знаходиться близько до лінії фронту в Запорізькій області. Військових зібрали на церемонію нагородження з нагоди Дня артилериста. Саме в цей час було завдано удар у місці проведення церемонії.

Наразі відомо, що близько 20 військових загинули внаслідок цього удару. Ще приблизно 30 осіб отримали поранення, з яких більшість - військовослужбовці.