ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на рф [ Редагувати ]
Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.
Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов.
За його словами, атаки дронів ЗСУ "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців. Повідомляється, що під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів Росії.
Він також зазначив, що Україна цими ударами має намір закріпити "значні успіхи" останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та містах РФ.
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