Ізраїль відреагував на намір Туреччини відкликати свого посла. У МЗС країни назвали таке рішення кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАСу.

Про це повідомив в Twitter спікер МЗС Ізраїлю Ліор Хаят.

"Рішення турецького уряду відкликати свого посла в той час, як Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав'язаної йому терористичною організацією, гірше за ІДІЛ, є ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці терористичної організації ХАМАС", - сказано в повідомленні.

За його словами, бойовики ХАМАС убили понад 1400 ізраїльтян і 240 людей захопили в заручники, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

Спікер додав, що бойовики використовують населення Сектору Газа як живий щит і перешкоджають переміщенню до безпечних районів, забираючи у нього паливо, їжу та питну воду.

"ХАМАС скоює військові злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", - зазначив Хаят.