ЗСУ знищили більше 305 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 4 листопада, українські військові ліквідували ще 990 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 305 090 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 305 090 (+990) осіб ліквідовано;
танків - 5284 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 9953 (+14) од.;
артилерійських систем - 7375 (+12) од.;
РСЗВ - 867 (+6) од.;
засоби ППО - 570 (+2) од.;
літаків - 322 (+0) од.;
гелікоптерів - 324 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+0) од.;
крилаті ракети - 1554(+3) од.;
кораблі/катери - 20 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9730 (+14) од.;
спеціальна техніка - 1047 (+9) од.
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