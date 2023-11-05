Удар по Керчі: в ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі [ Редагувати ]
Командувач Повітряних сил Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Микола Олещук.
"Підтверджую", - написав командувач Повітряних сил використовуючи смайлики ракети, корабля та вогню.
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