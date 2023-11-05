У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади [ Редагувати ]
Триденний траур оголосили у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.
"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.
Що відомо про трагедію
Російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.
Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М".Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.
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