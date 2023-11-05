У морі північно-східного узбережжя італійського острова Сардинія археологи знайшли понад 30 тис. бронзових монет, що датуються першою половиною IV століття нашої ери. Про це повідомляє Міністерство культури Італії.

​Згідно з початковою оцінкою, зробленою на основі загальної ваги знахідки, кількість великих бронзових монет становитиме від 30 000 до 50 000 екземплярів.

Знахідку зробили на території комуни Арцакена. Крім монет, археологи витягли з морського дна стінки африканських та східних амфор.

Про артефакти на цій ділянці морського дна археологи дізналися завдяки зверненню місцевого жителя, який займається дайвінгом.

За первинною оцінкою археологів, у цьому місці дна спостерігаються дві зони заглиблення, які можуть містити уламки затонулого судна.

Знайдені бронзові монети - фоліси. Вони знаходяться у дуже гарному стані, з них пошкоджено лише чотири штуки.

Монети були викарбувані у період між 324 (монети Ліцинія) і 340 роками нашої ери.

Датування підтверджено наявністю монет Костянтина Великого та всіх інших членів родини, присутніх як цезарі, але, перш за все, відсутністю центеніоналів, які карбувалися, починаючи з 346 року нашої ери.

Група знайдених фолісів походить майже з усіх монетних дворів імперії, що діяли в той період, за винятком Антіохії, Александрії та Карфагена.

Фоліс - римська та візантійська бронзова монета, введена в обіг у 94 році.

Центеніоналіс був введений у грошовий обіг внаслідок сильного знецінення фоліса - з 346 року, за часів імператорів Константа та Констанція II.

Нагадаємо, днями на Київщині знайшли скарб з золотими прикрасами часів Гетьманщини.