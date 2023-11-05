У Києві вночі 3 листопада стався конфлікт між поліцейським та військовослужбовцем одного з прикордонних підрозділів.

Про це повідомив відомий телеграм-канал "Бахмутський демон" і виклав відео, на якому видно, як поліцейський заштовхує чоловіка у камуфляжі до відділку поліції та валить на землю з криком "У тебя проблема?".

На вокзалі в Києві поліцейський побив військового, який брав участь у бойових діях, був на влк і мав білет на потяг. Просто вирішив показати свою владу на вокзалі, бо військовий "порушив комендантську годину".

Поліція Києва згодом повідомила, що конфлікт стався у Шевченківському районі у 4 години ночі та опублікувала відео його початку з нагрудної камери.

Там видно, що патрульні зупинили чоловіка у цивільному через порушення комендантської години. Той представився як учасник бойових дій.

У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати.

Після початку конфлікту із патрульним обох чоловіків затримали. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів і чекав на потяг на залізничному вокзалі.

Поліція почала службову перевірку.

Нагадаємо, народні депутати пропонують за порушення комендантської години штрафувати на суму від 8500 до 17 000 грн.