В Ізраїлі спалахнув великий скандал через заклик міністра у справах Єрусалима та спадщини Аміхая Еліяху скинути на Сектор Гази атомну бомбу.

Під час інтерв'ю на радіостанції "Коль Барама" міністр сказав, що у Газі "немає непричетних", тож Ізраїль не передаватиме "нацистам" гуманітарну допомогу. Як приклад він навів нацистську Німеччину, "до якої нинішні ізраїльтяни точно не стали б привозити гуманітарну допомогу".

Коли радіоведучий запитав, чи слід скинути атомну бомбу на весь Сектор Гази, міністр відповів: "Це один із варіантів".

На питання, що тоді буде з заручниками, міністр сказав, що "на війні доводиться платити й іншу ціну. Чому життя викрадених, яких я дуже хочу звільнити, важливіше за життя солдатів і людей, які потім будуть вбиті?".

Лідер опозиції Яїр Лапід назвав слова про ядерний удар "жахливими та божевільними" і закликав Нетаньягу відправити Еліяху у відставку.

На слова свого міністра відреагував прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він назвав їх "відірваними від реальності" і заявив, що Ізраїль і ЦАХАЛ діє "відповідно до стандартів міжнародного права".

Сам Еліяху пізніше пояснив, що його не так зрозуміли, а слова про атомну бомбу - лише метафора, яка передбачає пропорційну відповідь на дії ХАМАСу. Незважаючи на це, Нетаньягу усунув міністра від участі у засіданнях уряду.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше не сприймає прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу як співрозмовника для переговорів.