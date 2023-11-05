Внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули 28 військових, 53 поранені. Про це повідомив колишній глава Запорізької ОДА, народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

У соцмережах українські військові повідомляють, що бійці загинули через те, що їх офіцери зібрали на шикування для "урочистого нагородження особового складу" до Дня ракетних військ у прифронтовій зоні Запорізької області.

Раніше Z-пабліки виклали відео удару ракетою "Іскандер-М" по військових 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ. Як випливає з ролика, у небі чергував російський дрон.

Трагедія сталася у прифронтовому селищі Димитрове Запорізької області. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що серед загиблих - один із найкращих українських артилеристів Дмитро "Таксист" Малютін.

Через загибель бійців Закарпатської бригади 6 листопада в області оголошено триденну жалобу.