NASA запускає стрімінговий сервіс без передплати 8 листопада [ Редагувати ]
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA оголосило, що стрімінговий відеосервіс NASA+ стане доступним для користувачів 8 листопада.
На платформі можна буде побачити прямі трансляції космічних запусків та місій агенції, а також оригінальні шоу.
Сервіс NASA буде доступний без передплати та без реклами. Його можна буде запустити у додатку NASA на iOS та Android, через сайт агентства та приставки Apple TV, Fire TV та Roku.
Бета-версія стрімінгового сервісу працювала з липня. Агентство також планує об'єднати в систему кілька своїх сайтів, внаслідок чого з'явиться єдина система пошуку та навігація.
Нагадаємо, NASA відправила місію на астероїд "Психея", який коштує більше, ніж економіка Землі.
Астероїд "Психея" - велике космічне тіло (діаметром майже 225 км), розташоване в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Він унікальний тим, що складається не з каменю та льоду, як більшість інших астероїдів, а з металу.
У серпні стрімінгові сервіси Netflix, YouTube Premium, Apple TV+ та інші один за одним підвищили вартість своїх підписок.
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