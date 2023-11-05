ЗСУ знищили "купол проти дронів"- станцію РЕБ "Поле-21" [ Редагувати ]
Сили оборони України знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначену для придушення каналів супутникової навігації". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" ЗСУ Олександр Тарнавський.
Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації.
Де і за яких обставин було знищено "Поле-21", воєначальник не уточнив.
Комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" був створений у 2016 році і у 2020-ті роки почав активно надходити до армії рф. РЕБ "Поле-21" є перепоною для безпілотників.
Основне його завдання - поставити заслін із радіоперешкод та придушити сигнали навігаційних супутників, завдяки яким за заданими координатами виконують бойові завдання авіація, артилерія та ракетні війська противника. Дальність роботи "Поля-21" - 25 км.
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