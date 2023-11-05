Сили оборони України знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначену для придушення каналів супутникової навігації". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" ЗСУ Олександр Тарнавський.

Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації.

Де і за яких обставин було знищено "Поле-21", воєначальник не уточнив.

Комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" був створений у 2016 році і у 2020-ті роки почав активно надходити до армії рф. РЕБ "Поле-21" є перепоною для безпілотників.

Основне його завдання - поставити заслін із радіоперешкод та придушити сигнали навігаційних супутників, завдяки яким за заданими координатами виконують бойові завдання авіація, артилерія та ракетні війська противника. Дальність роботи "Поля-21" - 25 км.