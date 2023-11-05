Опубліковані супутникові знімки суднобудівного заводу в Керчі після ракетних ударів ЗСУ [ Редагувати ]
На суднобудівному заводі "Затока" у Керчі в окупованому Криму після ракетних ударів ЗСУ на супутникових знімках Planet Labs помітно місце ураження та військовий корабель, який також виглядає пошкодженим. Знімки опублікував проект "Схеми".
У коментарі журналістам капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникових знімків розповів:
За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена.
"Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.
У міністерстві оборони росії підтвердили пошкодження корабля на суднобудівному заводі в Керчі внаслідок ракетного удару ЗСУ.
У Збройних силах України також підтвердили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод "Затока" у Керчі.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із "найсучасніших" кораблів ЧФ рф - носій крилатих ракет "Калібр".
Завод "Затока" є одним із найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносці кораблі для ВМФ росії.
Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".
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