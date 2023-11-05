У бюджеті на 2024 рік збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави. Про це розповіла народна депутатка, голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога - це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року.

Депутатка додала, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).

З наступного року в нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.