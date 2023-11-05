Екс-чиновникам зменшать "астрономічні" пенсії у 2024 році - голова бюджетного комітету [ Редагувати ]
У бюджеті на 2024 рік збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави. Про це розповіла народна депутатка, голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога - це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року.
Депутатка додала, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.
Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.
Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).
З наступного року в нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.
Основна мета оновлення пенсійної системи - забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.
Разом із накопичувальною складовою, яку уряд планує запустити у 2025 році, - пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.
Нагадаємо, Кабмін схвалив і направив до Верховної Ради фінальний текст державного бюджету на 2024 рік. Він передбачає річну інфляцію 9,7%, а середній курс долара США за рік - 40,7 грн/$1.
по темі
Попри ведення війни, яку рф розвʼязала в Україні, українські пенсіонери продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати
Кабінеті міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради фінальний текст державного бюджету на 2024 рік.
Для консультацій щодо призначення пенсій, житлових субсидій та пільг вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України
За прийняття основного фінансового плану країни в першому читанні проголосували 285 народних депутатів.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам схвалити проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Тепер народні депутати будуть розглядати правки та 226 голосами мають проголосувати бюджет в вцілому. Далі правки доопрацюють у Кабміні, і до 20 листопада в парламенті буде останнє голосування