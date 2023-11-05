росія вбила всю його сімʼю в Одесі: на фронті загинув Юрій Глодан [ Редагувати ]
Учасник боїв за Україну, Юрій Глодан із Одеси, загинув на фронті.
Він був чоловіком та батьком, який втратив свою дружину та тримісячну доньку під час ракетного обстрілу Одеси 23 квітня.
Про трагедію повідомив його колега Oleksandr Yakovenko в соціальних мережах.
За його словами, майже кожен одесит знав цю сім'ю.
Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. 23 квітня 2022 року, в його сімʼю прийшов "руський мір" - російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили - це сімʼя Юри, - написав він.
Він нагадав, що 23 квітня 2022 року, у сімʼю Юрія прийшов "руський мір" - російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Київському районі Одеси. Тоді разом з маленькою донечкою чоловіка загинули його дружина та теща.
Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили - це сімʼя Юри. Він поступив, як гідний чоловік української нації - пішов в ЗСУ, спочатку – "Азов", потім - 3-я штурмова... Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем… Історія української сімʼї, - констатує Яковенко.
"Тоді Юрія вберегло те, що він вийшов у цей час до магазину... Сьогодні стало відомо, що він загинув... Боляче неймовірно...", - пишуть люди.
Нагадаємо, 23 квітня 2022 року Одеса зазнала ракетного удару. Було пошкоджено два житлових будинки, один з них - 16-поверховий комплекс "Тірас". Загинули 8 осіб, серед яких родина пекаря Юрія Глодана - 3-місячна, її мама та бабуся.
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