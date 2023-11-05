Вартість війни Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Газа становитиме до 51 млрд доларів [ Редагувати ]
Відповідно до попередніх даних Міністерства фінансів Ізраїлю, витрати на війну Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Газа можуть сягнути до 51 мільярда доларів (або 200 мільярдів шекелів).
Про це повідомляє Calcalist.
Оцінка вартості війни, що становить 10% валового внутрішнього продукту, базується на припущенні про тривалість військових дій від 8 до 12 місяців, обмеження конфлікту лише Сектором Гази без повноцінної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену, а також на очікуванні повернення близько 350 тисяч ізраїльтян-резервістів на робочі місця.
Calcalist характеризує оцінку вартості в більше ніж 50 мільярдів доларів як "оптимістичну", проте Міністерство фінансів Ізраїлю стверджує, що не підтримує ці дані.
Згідно із виданням, половина зазначеної вартості буде пов'язана з витратами на оборону, що складатимуть близько 1 мільярда шекелів на день. Ще 40-60 мільярдів шекелів пов'язані з втратою доходів, 17-20 мільярдів шекелів - із компенсацією бізнесу, а 10-20 мільярдів шекелів - із відновленням.
Нагадаємо, в Ізраїлі спалахнув великий скандал через заклик міністра у справах Єрусалима та спадщини Аміхая Еліяху скинути на Сектор Гази ядерну бомбу.
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