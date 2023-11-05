15-річний син Кадирова отримав високу посаду: що відомо [ Редагувати ]
Син голови Чечні Адам Кадиров, який побив затриманого за спалення Корану, отримав керівну посаду в службі безпеки чеченського лідера.
15-річний хлопець буде начальником відділу забезпечення.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на командира чеченського спецполку МВС Заміда Чалаєва.
Дядько Адама, депутат Держдуми рф Адам Делімханов, привітав племінника з цим назначенням, називаючи його "повністю законним". За його словами, Адам має відповідні навички, оскільки він перемагав у численних змаганнях зі змішаних єдиноборств та став переможцем чемпіонату з тактичної стрільби серед силових підрозділів, проведеного в Російському університеті спецназу в Гудермесі. Депутат підкреслив, що племінник виявив виняткові навички у володінні різними видами зброї та у спільній роботі в команді.
З новим призначенням також вітав Адама міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації, Ахмед Дудаєв. Він наголосив, що підліток є відважним патріотом своєї країни та готовим захищати релігійні переконання.
Дудаєв також зазначив, що у своїй юності Адам "декілька разів перебував" на війні в Україні, і відзначив його як особу, яка об'єднує найкращі якості справжнього чеченця та мусульманина.
Подібний шлях у розвитку кар'єри був і у самого Рамзана Кадирова: у 15 років він став заступником начальника охорони свого батька, працюючи на цій посаді у 1994-1996 роках.
Згідно з чинним російським законодавством, особа, яка обіймає державну посаду, повинна мати вищу або спеціальну освіту.
Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров виступив з пропозицією "тимчасово" скасувати вибори президента росії. Він зробив цю заяву під час акції, що відбулася в Грозному з нагоди дня народження володимира путіна.
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