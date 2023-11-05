Російське повномасштабне вторгнення в Україну ясно визначило сферу публічних особистостей та відомих людей, які народилися в Україні, але підтримують кривавий кремлівський режим. Деякі артисти не лише утримуються від висловлення своєї позиції, а й свідомо обирають громадянство росії, чим фактично підтримують війну.

УНІАН зібрав імена відомих особистостей, які народилися та розвивалися як творчі особи в Україні, але вирішили заробляти в росії, сприяючи таким чином російському спонсорству війни.

Наташа Корольова

Уродженка України вже давно не вважає себе українкою, оскільки ще в 90-х вирішила свій шлях і з часом отримала російський паспорт. Спочатку Наташа утримувалася від висловлювань щодо широкомасштабного вторгнення, але вже минулого року заявила, що її чоловік, прихильник путіна, Тарзан, буде воювати проти України, якщо знадобиться.

Анна Асті

Анна Дзюба, яка народилася в Черкасах, зустріла російське вторгнення 2022 року в Києві. Однак відомо, що Анна Асті відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт. Наразі вона активно розвиває свою кар'єру у країні-агресорці. Крім того, вона відкрила власний бізнес там - салон краси та бар.

Юрій Бардаш

Після початку широкомасштабного вторгнення Юрій Бардаш безліч разів висловлював цинічні коментарі стосовно Революції Гідності, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення. Пізніше він покинув Україну, переїхавши спочатку до Грузії, а потім - до росії. Дані журналістів свідчили про його російське громадянство ще у червні 2022 року: він, схоже, користувався російським паспортом та отримав прописку в Москві вже з 2015 року.

Юрій Бардаш відкинув ці дані та стверджував, що це неправда. Однак, через деякий час пізніше, він заявив про намір змінити своє ім'я з Юрій на Георгій та отримати російське громадянство. Отже, якщо він спершу не мав російського паспорта, можливо, він отримав його або планує отримати в майбутньому.

Тетяна Денисова

Хореографиня, яка має російське походження, стала відомою в Україні. Після участі в російських танцювальних шоу, Денисову запросили приєднатися до українського проекту "Танці.World of Dance", що знімався до початку війни. У день 24 лютого вона перебувала в Києві й пережила перші страшні обстріли у столиці України. Спочатку Денисова, ймовірно, виїхала до Німеччини, а згодом вирішила поїхати до Москви, щоб працювати на пропагандистських каналах.

За словами колишнього чоловіка Денисової, Олександра Кривошапка, Тетяна отримала російське громадянство ще у грудні 2021 року. У листопаді цього ж року вона запросила свідоцтво про розлучення, оскільки готувалася отримати документи в росії.

Ймовірно, що ще кілька артистів, які народилися в Україні, також отримали російське громадянство після деяких років проживання в росії. Це стосується Таїсії Повалій, Лоліти Мілявської, Йолки (Єлизавети Іванців), Олександра Ревви, Джигана та інших.