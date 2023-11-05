Вважалося, що Ванга, відома як "балканський Нострадамус", мала надзвичайну здатність передбачати майбутнє. Жінка померла 26 років тому у віці 84 роки, але багато її пророцтв, здійснилися після її смерті. Від вбивства путіна до медичних проривів. Тож що чекає нас у 2024 році.

Замах на Путіна

Сліпа ясновидиця передбачала, що в наступному році на президента росії володимира путіна буде скоєно замах кимось із його країни.

Нещодавно у Кремлі було оприлюднено незвичайне повідомлення, у якому спростовувалося твердження про смерть путіна. Заяви про смерть тирана з'явилися в Telegram-каналі, де повідомлялося, що він помер у своєму Валдайському палаці, розташованому на північ від Москви. Кремль також постійно відкидає інформацію про те, що путін хворий на рак і що його стан здоров'я погіршується.

У Європі можливе зростання числа терористичних атак

Ванга висловила прогноз стосовно застосування зброї, стверджуючи, що наступного року "велика країна" проведе випробування біологічної зброї або здійснить теракт. Пророк також передбачила, що терористи спричинять хаос у Європі.

Економічна криза та посилення влади Сходу

Ванга прогнозує, що у 2024 році настане значна економічна криза, яка відобразиться на світовій економіці. Це може бути спричинене такими чинниками, як зростання рівня заборгованості, подальше загострення геополітичних конфліктів та зміщення економічного впливу від Заходу до Сходу.

Жахливі природні катаклізми

Містик передбачила, що відбудеться зміна орбіти, яка зазвичай відбувається протягом тривалого часу. Але якщо це станеться швидше, то ми можемо стати свідками страшних природних катаклізмів та навіть підвищення рівня радіації.

Нагадаємо, велика віщунка свого часу сказала, що війна в Україні триватиме близько двох років, а закінчиться "коли на трон зійде восьмий".