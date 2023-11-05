У Криворізькому районі ЗСУ знищили російську ракету [ Редагувати ]
Військові Збройних сил України сьогодні, 5 листопада, знищили ворожу ракету у Криворізькому районі.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
За даними глави ОВА, воїни підрозділу ПвК "Схід" у Криворізькому районі знищили ворожу ракету.
Хвала нашим оборонцям неба. Відмінна робота. Спасибі за захист!, - сказав Лисак.
Нагадаємо, сили оборони України знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначену для придушення каналів супутникової навігації". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" ЗСУ Олександр Тарнавський.
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