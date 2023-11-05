Зеленський звинуватив росію в спонсоруванні ХАМАС [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська федерація, крім того, що виступає як агресор в Україні, також грає певну роль у війні на Близькому Сході, фінансуючи ХАМАС.
Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.
За словами Зеленського, "усі країни світу повинні прагнути припинити цю війну" на Близькому Сході.
Президент пояснив, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом примушує Сполучені Штати надавати допомогу у двох різних конфліктах, і саме тому він спробує узгодити зусилля України проти росії з управлінням Ізраїлю у боротьбі проти бойовиків палестинської групи.
Зеленський також заявив, що він "готовий відвідати Ізраїль вже сьогодні", навіть при наявних труднощах, що завадили раніше відвідати цю країну.
Важко сказати [чи вдасться здійснити поїздку], тому що я президент країни, яка перебуває у стані війни, і ви знаєте, що на нашому полі бою дуже гаряче, - сказав він.
Також президент додав, що будь-який можливий візит залежатиме від того, "що відбувається на полі бою" в Україні і чи можливо повернути на батьківщину громадян України, які перебувають в Ізраїлі, оскільки комерційні рейси зараз не відправляються з країни.
Нагадаємо, Зеленський заперечив останні твердження американських військових, інших союзників, а також головнокомандувача Збройних сил України, які висловили думку, що після 20 місяців інтенсивних боїв конфлікт увійшов у глухий кут.
по темі
Чи продовжують росія та Ізраїль шукати точки дотику? Чи посварились все ж остаточно? - про відносини двох країн далі в матеріалі.
Серед них були й волонтери - подружжя Діхштейнів. З чим їм довелося зіштовхнутися в той перший день нападу - Валерія та Нахман розповіли нашому кореспонденту Євгену Бригару в ексклюзивному інтерв'ю.
Чим українці змогли здивувати одну із найтехнологічніших армій світу - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів, які належали ХАМАС, в районах Сектора Газа
Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі нанесли авіаційний удар по табору біженців у Джабалії в Секторі Газа