Президент Володимир Зеленський заявив, що російська федерація, крім того, що виступає як агресор в Україні, також грає певну роль у війні на Близькому Сході, фінансуючи ХАМАС.

Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.

За словами Зеленського, "усі країни світу повинні прагнути припинити цю війну" на Близькому Сході.

Президент пояснив, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом примушує Сполучені Штати надавати допомогу у двох різних конфліктах, і саме тому він спробує узгодити зусилля України проти росії з управлінням Ізраїлю у боротьбі проти бойовиків палестинської групи.

Зеленський також заявив, що він "готовий відвідати Ізраїль вже сьогодні", навіть при наявних труднощах, що завадили раніше відвідати цю країну.

Важко сказати [чи вдасться здійснити поїздку], тому що я президент країни, яка перебуває у стані війни, і ви знаєте, що на нашому полі бою дуже гаряче, - сказав він.

Також президент додав, що будь-який можливий візит залежатиме від того, "що відбувається на полі бою" в Україні і чи можливо повернути на батьківщину громадян України, які перебувають в Ізраїлі, оскільки комерційні рейси зараз не відправляються з країни.

Нагадаємо, Зеленський заперечив останні твердження американських військових, інших союзників, а також головнокомандувача Збройних сил України, які висловили думку, що після 20 місяців інтенсивних боїв конфлікт увійшов у глухий кут.