Російські бойовики обстріляли територію в Одеській області. Внаслідок атаки ворога пошкоджено інфраструктурні об'єкти, а також постраждали люди.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одеській і керовану Х-59 - по Дніпропетровській областях, - повідомили в силах оборони.

Військові також пояснили, пріоритети ворога в Одеській області зосереджені на протидії цивільному судноплавству.

Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам, - зазначили в силах оборони.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули 28 військових, 53 поранені.

У соцмережах українські військові повідомляють, що бійці загинули через те, що їх офіцери зібрали на шикування для "урочистого нагородження особового складу" до Дня ракетних військ у прифронтовій зоні Запорізької області.