росіяни атакували Одеську область: є постраждалі [ Редагувати ]
Російські бойовики обстріляли територію в Одеській області. Внаслідок атаки ворога пошкоджено інфраструктурні об'єкти, а також постраждали люди.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одеській і керовану Х-59 - по Дніпропетровській областях, - повідомили в силах оборони.
Військові також пояснили, пріоритети ворога в Одеській області зосереджені на протидії цивільному судноплавству.
Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам, - зазначили в силах оборони.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули 28 військових, 53 поранені.
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