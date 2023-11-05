У селищі Седово, що розташоване в окупованій Донецькій області, сталися вибухи, і місцеві жителі повідомляють про серйозну пожежу. Цю інформацію публікує місцеві Telegram-канали.

Седове розташоване біля кордону з російською федерацією на узбережжі Азовського моря, і вибухи супроводжуються вторинною детонацією, яку можна побачити на відеозаписах, зроблених місцевими жителями.

Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.

Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.