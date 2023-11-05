Під окупованим Маріуполем повідомляють про "приліт" [ Редагувати ]
У селищі Седово, що розташоване в окупованій Донецькій області, сталися вибухи, і місцеві жителі повідомляють про серйозну пожежу. Цю інформацію публікує місцеві Telegram-канали.
Седове розташоване біля кордону з російською федерацією на узбережжі Азовського моря, і вибухи супроводжуються вторинною детонацією, яку можна побачити на відеозаписах, зроблених місцевими жителями.
Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.
Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.
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