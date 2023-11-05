Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили історичний успіх, збивши балістичну ракету поза межами атмосфери Землі за допомогою системи протиракетної оборони Arrow. Цей рекордний подвиг відзначило британський видання The Telegraph.

За інформацією ЗМІ, ракета була запущена угрупованням хуситів із Ємену в напрямку ізраїльського міста та змогла пролетіти відстань у 1600 кілометрів, перш ніж була успішно знищена в космосі ізраїльськими ППО.

Цього тижня Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами земної атмосфери, що вважається першим бойовим зіткненням, яке коли-небудь відбувалося в космосі. Балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами та пролетіла майже 1000 миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети - ізраїльського портового міста Ейлат.

Повідомляється, що армія оборони Ізраїлю не розповсюджує подробиць про перехоплення, однак відомо, що ВПС мають на озброєнні кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило відео, на якому показано момент перехоплення: на фальшивому кольоровому зображенні ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, а потім на екрані з’являється вибух, який розмазується по всьому екрану.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше не сприймає прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу як співрозмовника для переговорів.