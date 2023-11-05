Ізраїльська армія повідомила про те, що організація ХАМАС використовує лікарні в Секторі Гази як операційні бази в "систематичній" спробі приховати свою військову діяльність.

За інформацією Bloomberg, представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі представив докладні звинувачення щодо наявності інфраструктури бойовиків, розташованої як всередині, так і навколо двох великих клінік.

Ця інформація надійшла після тверджень про те, що штаб-квартира ХАМАСу розташована під головним медичним закладом на цій території.

Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини має систематичний характер.

За його словами, побудована в Катарі лікарня імені шейха Хаміда бен Халіфи аль Тані розташована над тунелем, який використовує ХАМАС. Бойовики цього угруповання обстрілювали ізраїльські війська зсередини лікарні, додав він.

Інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру, сказав Хагарі. За його словами, за 75 метрів від лікарні розташований пусковий майданчик для ракет ХАМАС.

27 жовтня ізраїльська армія заявила, що військовий штаб ХАМАС перебуває в лабіринті тунелів і підземних комплексів під лікарнею Аль-Шіфа, найбільшим медичним комплексом Сектора Гази.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше не сприймає прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу як співрозмовника для переговорів.