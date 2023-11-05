В неділю ввечері, 5 листопада, в місті Одеса сталися вибухи під час повітряної тривоги. Повідомлення про це надійшло від речниці Сил оборони півдня України, Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, яка також закликала не заважати роботі систем протиповітряної оборони (ППО).

Попередньо було повідомлено Одеську область про можливу ракетну загрозу.

Цей інцидент є другим на сьогоднішній день, коли Одеса стикається з атаками.

Вдень у місті також лунали вибухи. Проте пізніше стало відомо, що окупанти обстрілювали Одеську область, випустивши протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря в напрямку регіону.

Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.