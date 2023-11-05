В Одесі прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В неділю ввечері, 5 листопада, в місті Одеса сталися вибухи під час повітряної тривоги. Повідомлення про це надійшло від речниці Сил оборони півдня України, Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, яка також закликала не заважати роботі систем протиповітряної оборони (ППО).
Попередньо було повідомлено Одеську область про можливу ракетну загрозу.
Цей інцидент є другим на сьогоднішній день, коли Одеса стикається з атаками.
Вдень у місті також лунали вибухи. Проте пізніше стало відомо, що окупанти обстрілювали Одеську область, випустивши протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря в напрямку регіону.
Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
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