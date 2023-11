У неділю, 5 листопада, були опубліковані нові супутникові фотографії заводу "Залив" в Керчі, що в Криму. На цих фотографіях можна побачити пошкоджене військове судно.

Цю інформацію повідомила організація Truth Hounds. Організація отримала свіжі супутникові знімки доків "Залив" в окупованому Криму. На одному зі знімків видно, що мінімум одне судно було видимо пошкоджене.

Крім того, на фотографіях видно два аварійні крани поблизу судна, один з яких був додатково доставлений для проведення ліквідації наслідків інциденту.

Truth Hounds has acquired a newer satellite imagery of Zaliv docks in Crimea.

Today's imagery (12 UTC) shows that there was at least one visible hit of the ship and one additional crane was moved to eliminate the consequences.



2nd image is from 31st October, 2023.



(c) Planet pic.twitter.com/G8ifeHE8oN