Окупанти атакують Україну дронами: що відомо [ Редагувати ]
Українські Повітряні сили повідомили, що російські загарбники атакують Україну за допомогою дронів і є загроза для міста Одеси та її області. Розвідка зареєструвала дії дронів, що можуть становити потенційну небезпеку. Про це повідомили в Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Перша група "шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід. Друга група - знаходиться північніше Одеси, рухається на північ.
При цьому зазначається, що ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та спрямували на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.
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