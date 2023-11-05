Українські Повітряні сили повідомили, що російські загарбники атакують Україну за допомогою дронів і є загроза для міста Одеси та її області. Розвідка зареєструвала дії дронів, що можуть становити потенційну небезпеку. Про це повідомили в Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Перша група "шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід. Друга група - знаходиться північніше Одеси, рухається на північ.

При цьому зазначається, що ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Одесі раніше лунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та спрямували на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.