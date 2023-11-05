Під Києвом електричка насмерть збила 15-річну дівчину [ Редагувати ]
У суботу, 4 листопада, під Києвом сталася трагедія, коли електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину. Інцидент трапився поблизу станції "Лісова Буча". Поліція Київської області розслідує цей випадок. Про це свідчить заява поліції Київської області.
Поліція попередньо встановила, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування.
Поліція Київської області нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!
Нагадаємо, особи або групи осіб можуть впливати на дітей і спонукати їх до самогубства. Цей процес може виникати внаслідок різних факторів, включаючи соціальний тиск, психологічний тиск, цілеспрямовані домагання або публічне обговорення самогубства. Про це повідомила терапевт.
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