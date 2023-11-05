У суботу, 4 листопада, під Києвом сталася трагедія, коли електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину. Інцидент трапився поблизу станції "Лісова Буча". Поліція Київської області розслідує цей випадок. Про це свідчить заява поліції Київської області.

Поліція попередньо встановила, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція Київської області нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!

Нагадаємо, особи або групи осіб можуть впливати на дітей і спонукати їх до самогубства. Цей процес може виникати внаслідок різних факторів, включаючи соціальний тиск, психологічний тиск, цілеспрямовані домагання або публічне обговорення самогубства. Про це повідомила терапевт.