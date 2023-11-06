Погода 6 листопада: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде місцями дощовитою, але теплою. На заході нашої країни очікуються шквали.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у південній та східній частинах України помірні дощі. На решті території - без істотних опадів.
Вітер південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +10 +15 градусів, а на півдні України до +20. Вночі прогнозується +6 +11 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві близько +13 +15 градусів, а вночі +10.
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