Війська рф завдали комбінованої атаки по Одесі за допомогою крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе. Частина повітряних цілей знищила сили ППО.

"РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони знищили дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

За даними Сил оборони півдня України, в Одесі зафіксовано влучення в центр міста та законсервовану промислову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста.

На жаль, потраплянням дронів-камікадзе до припортової інфраструктури пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.