Український військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США - ред.), то нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - зазначив Кулеба.