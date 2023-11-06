Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь - Кулеба [ Редагувати ]
Український військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США - ред.), то нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - зазначив Кулеба.
по темі
Російська влада продовжує використовувати ядерну риторику, щоб залякати міжнародне співтовариство та перешкодити наданню військової допомоги Україні
Протягом минулої доби, 4 листопада, українські військові ліквідували ще 990 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 305 090 одиниць особового складу
Українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе
Ситуація в районі Бахмуту хоч і напружена, але повністю контрольована Збройними Силами України
Військовослужбовці Збройних сил України не мають проблем з опануванням західних артилерійських систем. Оскільки зразків озброєння у Сил оборони більше, ніж у НАТО